Миллионы меньше, чем за час: певица Mia Boyka раскрыла свой гонорар
Певица Mia Boyka получает от трех до пяти миллионов рублей за выступление
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
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Благодаря одному выходу на сцену артистка недавно заработала на иномарку.
Певица Mia Boyka раскрыла размер своего гонорара за одно выступление. В социальной сети рассказать об этом попросил один из интернет-пользователей. После череды язвительных ответов на другие вопросы этот мог показаться шуткой, но, возможно, артистка говорила серьезно.
«Обычное выступление длится 40-45 минут. Если корпоратив, то — пять миллионов рублей. Если городское мероприятие — три миллиона рублей», — призналась певица.
Совсем недавно Mia Boyka рассказала, что приобрела иномарку небесно-голубого цвета за пять миллионов рублей. Вероятно, для этого ей пришлось спеть всего раз на корпоративе.
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