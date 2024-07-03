Неизлечимая болезнь: Роза Сябитова сделала шокирующее заявление

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Телеведущая начала принимать специальные препараты, но они не смогут помочь окончательно разобраться с недугом.

Телеведущая Роза Сябитова теряет слух. Об этом она рассказала в беседе с изданием Леди Mail.

Самая известная сваха страны работает не покладая рук, несмотря на то, что в этом году ей исполнилось 62 года. Это, к сожалению, отразилось на ее здоровье. Она рассказала, что слышит все хуже. Болезнь настигла Сябитову из-за того, что та использует микрофон — постоянно носит его в ухе, как все ведущие.

«Пошла к врачу, он прописал мне лекарства. Вылечить это уже невозможно, но препараты помогут мне совсем не оглохнуть», — поделилась Сябитова.

Последствием работы телеведущая также назвала хронический варикоз. Она призналась, что сидит в студии в компрессионных чулках. Без них проблема быстро усугубится.

«Плюс — спина страдает, хотя у меня всегда с собой специальные ортопедические подушки, чтобы было удобнее сидеть», — посетовала Сябитова.

Телеведущей приходится тратить на дорогу ежедневно по три часа и это только в одну сторону. Учитывая и без того огромное количество часов, проведенных сидя, Сябитова даже приняла решение ездить в машине в положении лежа. Это хоть как-то поможет отдохнуть и снять напряжение с тела.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Роза Сябитова раскрыла секрет успешного брака.