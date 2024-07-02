Лукашенко обвинил Запад в стремлении к еще большей эскалации на Украине

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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По словам белорусского лидера, его коллеги ищут повод для ввода на территорию Незалежной войск НАТО.

Западу нужна эскалация на Украине, чтобы ввести туда войска НАТО. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на торжественном собрании в честь Дня независимости республики.

«Я абсолютно убежден, что американцы и Запад не собираются уходить с Украины. Это прекрасный плацдарм, хорошие земли. Они уже заложены, они уже проданы. Кто оттуда уйдет?» — цитирует Лукашенко БелТа.

По словам белорусского лидера, воевать на Украине некому, а наемники не справляются с армией РФ, поэтому Западу и нужна эскалация, чтобы обосновать ввод войск НАТО. В этом заключается опасность ситуации, подчеркнул Лукашенко.

По его словам, Запад начал новый «крестовый поход», у руля которого встали наследники тех, кто капитулировал в 1945 году и жаждет реванша. Это ведет мир к новой глобальной катастрофе, отметил белорусский лидер.

При этом Запад не сможет изменить итоги Великой Отечественной войны, несмотря на все попытки стереть память о тех событиях, уверен Лукашенко.

В начале июня британская газета The Telegraph сообщила, что НАТО готовит пути переброски войск и бронетехники из США в Европу на случай войны с Россией.

Источники издания рассказали, что альянс работает над «многочисленными сухопутными коридорами», чтобы быстро перебросить американских солдат и бронетехнику к возможной линии фронта.

Согласно планам НАТО, американские войска высадятся в Нидерландах, откуда их перебросят по железной дороге через Германию в Польшу. Также для переброски десанта США могут задействовать порты Норвегии, Италии, Греции, Турции, Швеции, Финляндии и стран Балтии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Польше запустили программу подготовки граждан к потенциальному вооруженному конфликту с Россией.