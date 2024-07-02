В «Артеке» открылся детский кинофестиваль «Алые паруса»

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; ИЗВЕСТИЯ / Зоя Игумнова; 5-tv.ru

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Те, кто хоть раз становился свидетелем этого события, увиденного уже никогда не забывал, отметил президент фестиваля Андрей Соколов.

В лагере «Артек» открылся XXXII Международный детский кинофестиваль «Алые паруса» им. Василия Ланового. В этом году он будет посвящен памяти мэтра кинематографа. Как отметил в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru президент мероприятия, народный артист России Андрей Соколов, такое событие навсегда останется в памяти каждого, кто его посетил.

«Детский кинофестиваль имени Василия Семеновича Ланового три года носит его имя... Те, кто хоть раз попадал в „Артек“ на кинофестиваль, уже этого не забудут никогда. Фестивалю 32 года, и за это время уже не только дети стали приезжать, но и привозить своих детей. А уже дети детей привозят своих детей. То есть у нас поколение внуков, которое появилось на этом фестивале», — заявил Соколов.

Победителей будет семь. В разных номинациях: самый увлекательный, самый добрый, самый мудрый и «самый-самый фильм», а также лучший анимационный, короткометражный художественный и короткометражный анимационный фильм. Кроме того, жюри выберет того, кто получит особый приз имени Ланового.

«Специальный приз имени Ланового аналог чести и достоинства. Это такой именно приз, которым награждаются достойные людям в нашей России», — объяснил актер.

Помимо спецприза Ланового будет вручен спецприз имени Магитона. Также призы получат лучший актер и актриса кинофестиваля, а еще дети-актеры. Среди гостей кинофестиваля можно будет увидеть Гошу Куценко, Сергея Гармаша, Наталью Гвоздикову, Сергея Баталова, Романа Попова, Александра Иншакова и многих других. Специальным гостем «Алых парусов» станет режиссер Карен Шахназаров, который покажет артековцам свой фильм «Хитровка. Знак четырех».

«В общем, вот эта энергетика, которая сейчас, я вот чувствую, находясь здесь на сцене, она никогда не передастся через экран. Даже малая толика того, что сейчас увидят зрители, услышат, почувствуют, не передаст той полноты атмосферы. Люди, которые приезжают сюда, они заряжаются, в хорошем смысле, химией. Знаете, они заболевают «Артеком», — подытожил Соколов.

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