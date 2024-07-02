Последствия жары: мужчина в Москве получил тепловой удар и попал в реанимацию
Москвича госпитализировали в реанимацию из-за теплового удара
Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков
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Жизнь москвича поддерживается аппаратом искусственной вентиляции легких.
В Москве мужчина попал в реанимацию из-за теплового удара. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.
«Пострадавшего доставили в одну из столичных больниц. Сейчас он находится на ИВЛ», — рассказал собеседник.
Известно, что москвич находился на площади Киевского вокзала, когда ему стало плохо.
На этой неделе столица переживает аномальную жару. 2 июля 2024 года стало самым жарким за все время метеонаблюдений на станции ВДНХ.
В Москве также уже четвертый день сохраняются так называемые «египетские ночи», когда даже в вечернее время сохраняется довольно высокая температура воздуха. Такая аномалия чревата серьезными последствиями для здоровья из-за невозможности организма остыть.
В ближайшие дни специалисты не совеют длительно пребывать на улице без головного убора. Важно пить большое количество чистой воды и выбирать одежду из натуральных тканей светлых тонов. При плохом самочувствии необходимо найти тень или вентилируемое помещение и обратиться за медицинской помощью.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда в России станет прохладнее.