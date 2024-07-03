В правительстве заявили о планах увеличить долю произведенных в РФ лекарств до 90%

Мишустин заявил о планах увеличить долю произведенных в РФ лекарств до 90%

Фото: Шеметов Максим / ТАСС

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Сейчас 63% продаваемых в стране препаратов производится в России.

В Правительстве намерены увеличить долю произведенных в России лекарств до 90%. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Предполагается увеличить долю отечественного производства в сфере жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов до 90%, по медицинским изделиям — до 40%», — сказал Мишустин.

По его словам, это поможет достижению технологической независимости страны в области медицинской промышленности, а также фармацевтики.

Премьер отметил, что за первые пять месяцев текущего года выпуск препаратов и медматериалов в стране вырос почти на 8%.

В свою очередь, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в данный момент в России производится 63% продаваемых в стране лекарств.

По ее словам, сейчас почти 46% всех препаратов, в том числе жизненно важных, производится в стране по полному циклу. При этом импорт медицинских изделий снизился в прошлом году на 4,5%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге запустили новый завод по производству лекарств.