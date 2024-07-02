Отряд кораблей Северного флота РФ прибыл в порт Ла-Гуайра в Венесуэле
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
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Фрегат «Адмирал Горшков» и танкер «Академик Пашин» пробудут в латиноамериканской стране несколько дней.
Отряд кораблей Северного флота РФ в составе фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» и среднего морского танкера «Академик Пашин» прибыл в порт Ла-Гуайра в Венесуэле. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что пребывание российских кораблей в порту продлится несколько дней, после чего они продолжат выполнять поставленные задачи в Атлантическом океане.
В период стоянки экипажам будет предоставлена возможность отдохнуть и познакомиться с местными достопримечательностями, говорится в Telegram-канале военного ведомства.
Корабли Северного флота вышли в дальний поход 17 мая с целью демонстрации флага и обозначения военно-морского присутствия в районах дальней океанской зоны.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что корабли Северного флота в составе фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков», атомного подводного ракетного крейсера «Казань», среднего морского танкера «Академик Пашин» и спасательного буксирного судна «Николай Чикер» прибыли с неофициальным визитом в порт Гаваны, закончив учения по применению высокоточного ракетного оружия.