Девять нулей: экс-замминистру обороны РФ Иванову вменили новую сумму взятки

ТАСС: Иванову вменяют получение взятки в размере более миллиарда рублей

Фото: Геодакян Артем / ТАСС

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Представители политика подтвердили размер полученных средств, но от комментариев отказались.

Экс-замминистру обороны России Тимуру Иванову вменяют получение взятки в размере 1 миллиарда 185 миллионов рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Подозреваемый получил круглую сумму от соучредителя ООО «Олимпситистрой» и неустановленных представителей этой же организации, а также от неустановленных представителей ООО «Оборонспецстрой».

«Часть незаконно полученных Ивановым денежных средств аккумулировались фигурантами дела на расчетных счетах в различных кредитных учреждениях», — цитирует ТАСС правоохранительные органы.

Банковские счета лиц, незаконно передавших деньги, были заморожены. Суд признал это действие законным. Есть вероятность конфискации денег, которые лежат в банках.

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