Проверка Роспотребнадзора: туберкулез выявлен у одного студента МГУ

Роспотребнадзор проводит проверку по факту выявления туберкулеза у студента МГУ

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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В учебном заведении проводят работы с целью профилактики эпидемии.

Роспотребнадзор проводит проверку по факту выявления туберкулеза у студента Московского Государственного Университета имени М. В. Ломоносова (МГУ). Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.

Стало известно, что болен один из учащихся в магистратуре факультета фундаментальной медицины.

27 июня учебному учреждению отправили предписание с обязательством проведения комплекса противоэпидемиологических мероприятий. Студентов и сотрудников МГУ также должны обязательно обследовать на предмет наличия инфекции.

Представители Роспотребнадзора отметили, что провели заключительную дезинфекцию в учебном заведении и по месту жительства инфицированного.

Туберкулез представляет собой инфекционное заболевание легких, которое вызывают бациллы Коха. К симптомам можно отнести затяжной кашель, лихорадку, потливость, слабость, утомляемость и резкое снижение массы тела. При обнаружении хотя бы одного из этих признаков следует незамедлительно обратиться за обследованием к врачу.

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