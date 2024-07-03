Коллапс в Анталье: российские туристы попали в капкан в Турции

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mustafa Kaya; 5-tv.ru

Волна забастовок привела к коллапсу в одном из самых популярных аэропортов страны.

Десятки пассажиров рейса Анталья-Пермь едва не задохнулись в самолете. Вылететь домой они не могли несколько часов, а бортпроводники до последнего не выпускали людей на свежий воздух. И такие случаи в турецком аэропорту в последнее время происходят все чаще. Десятки бортов задерживаются, испорчен отпуск тысяч семей. А все потому что наземные службы мало того, что не справляются с нагрузкой, так еще и намеренно замедляют работу. Одна забастовка диспетчеров закончилась, но это не спасло ситуацию, сейчас придумывают новые способы добиться повышения зарплат. Корреспондент «Известий» Максим Сироткин собрал истории путешественников.

Около часа в замкнутом пространстве, в раскаленном до адских температур самолете. Так сквозь пот и слезы пассажиры рейса Анталья — Пермь описывают свой обратный маршрут.

«У нас в самолете не работает кондиционер. Нас 40 минут держат в замкнутом пространстве», — говорит на видео пассажирка.

Сотрудники борта идут на встречу — выпускают несколько сотен пассажиров. Правда, прямо под палящее солнце на 35-градусную жару. Обратно в аэропорт не пускают, воды нет. Некоторые не справляются с таким «режимом выживания» и теряют сознание.

«Очень было много неравнодушных соотечественников, которые помогали как могли. Они взяли меня под руки, тащили на себе, нашли мои документы, одну из первых завели в аэропорт. Там мне снова стало плохо, я упала в обморок. Меня уже положили, пытались реанимировать как-то. Давали понюхать нашатырь», — поделилась подробностями пострадавшая Кристина Черных.

По словам пассажиров, все дело в самолете — он якобы неисправен. По крайней мере так им сказал пилот. Получить хоть какую-то информацию от авиакомпании не вышло.

Что-то не так и с рейсами Анталья-Москва. Причины также не объясняют.

«У нас изначально стоял вылет в 12:25 в итоге перенесли на 15:30, потом на 17:05, потом на 17:45. В итоге улетели в 18:45. Там очень много народу, очень грязно. И сказали, что они не справляются с таким потоком», — рассказала туристка Жанна.

«Там, получается, посередине стулья, все сели. Кому не хватило, сидели вдоль стенки на полу. Семьями прям все спали, дети», — отметила туристка Ольга.

И подобные задержки случаются регулярно. Пилоты рассказывают: были даже случаи, когда авиакомпании переносили рейсы на сутки.

Все потому, что по сравнению с прошлым летом загрузка выросла на треть. Сейчас ежедневно аэропорт Антальи принимает более тысячи рейсов — это почти 200 тысяч пассажиров.

«Аэропорт там хороший, да. Но у каждого аэропорта есть предел. То есть он, допустим, рассчитан на один пассажирооборот, а там в 3-4 раза может быть больше. Естественно, это напряжение и на обслуживающий персонал, и на диспетчерскую службу, и на сотрудников аэропорта», — пояснил пилот Андрей Литвинов.

К тому же, диспетчеры объявили забастовку и намеренно стали медленнее работать. Они требуют повышения зарплат и улучшения условий труда. Как пишет турецкая пресса, последствиями этого кризиса являются задержки и отмены рейсов, недовольство отдыхающих и значительные финансовые потери.

Юристы же советуют: если пассажир не смог улететь по вине перевозчика, то обращаться стоит сначала в авиакомпанию. Если безуспешно — смело идти в Роспотребнадзор, а затем в суд.

«Судебная практика достаточно различная. Если же потери денежные связаны с авиакомпаниями, то в таком случае авиакомпании возвращают эти денежные средства без вопросов. По крайней мере, по суду таких ситуаций, что деньги не были возвращены, дело было выиграно, не было», — заявила юрист Елена Рудакова.

По информации туроператоров, забастовка сотрудников турецкого аэропорта формально закончилась, однако проблемы никуда не исчезли. Все-таки туристов слишком много.

К слову, подавляющее большинство россиян этим летом выбирают именно Турцию, на втором месте по популярности — Арабские Эмираты, а замыкает тройку лидеров Египет.