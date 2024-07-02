«Мой красавчик!» — жена Галустяна отреагировала на слухи о его изменах
Жена Галустяна назвала его красавчиком на фоне слухов об изменах шоумена
Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya
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Актера заподозрили в романе на стороне после резкого преображения внешности.
Супруга Михаила Галустяна одной фразой ответила на упорные слухи о грядущем разводе с шоуменом. На это обращает внимание 7Дней.ru.
«Мой красавчик!» — прокомментировала Виктория в соцсети снимок супруга из поездки в Колумбию.
Как отмечает издание, ранее появились слухи о том, что брак шоумена под угрозой, так как он якобы встретил новую любовь. Поводом для сплетен послужила резкая трансформация его образа: 44-летний Галустян резко привел себя в форму, изменил прическу и сбрил бороду.
Известный психолог Александра Миллер отметила, что подобные изменения вполне могут свидетельствовать об отношениях мужчины на стороне. По ее словам, романы мотивируют и играют немаловажную роль в подобных преображениях.
Впрочем, добавила Миллер, причина может быть и другой, например, подготовка к новому проекту. В случае с Галустяном это вполне правдоподобное объяснение.
Сам же комик в ответ на вопросы взволнованных поклонников лишь отшучивается.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что причиной резкого похудения Михаила Галустяна мог стать диагноз ожирение первой степени, который ему могли поставить при росте 163 сантиметра и весе 80 килограммов.