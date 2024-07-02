Ушаков рассказал о предстоящих двусторонних контактах Путина в рамках ШОС

Ушаков: Путин проведет переговоры с иранским коллегой на саммите ШОС 4 июля

Фото: www.globallookpress.com / Sandeep Rasal

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Саммит состоится 4 июля.

Президент РФ Владимир Путин планирует провести встречу с исполняющим обязанности президента Ирана Мохаммадом Мохбером после подписания итоговых документов на предстоящем саммите глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане 4 июля.

«После подписания итоговых документов Совета глав государств-членов ШОС состоится беседа нашего президента с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Исламской Республики Ирана Мохбером», — сообщил 5-tv.ru помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков на брифинге.

Двусторонние переговоры с Мохаммадом Мохбером будут предшествовать заседанию в формате ШОС+. К нему подключатся и участники объединения, и приглашенные лидеры.

При этом Ушаков отметил, что также в настоящее время идут переговоры о нескольких других двусторонних встречах на полях саммита ШОС в Астане.

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