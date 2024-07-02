Градус напряжения: Германия не станет выплачивать репарации Польше

Фото, видео: www.globallookpress.com / Michael Kappeler; 5-tv.ru

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Дональд Туск провел встречу с Олафом Шольцем. После беседы политиков, вероятно, отношения между странами пошатнутся.

В Варшаве прошла неоднозначная встреча немецкого канцлера и польского премьер-министра. Внешне все выглядело как максимально дружеский диалог.

Германия даже выразила готовность оказать помощь польским жертвам нацистов. Правда требования о репарациях Варшаве снова категорически отвергла. В странных и противоречивых отношениях двух стран разбирался корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Польско-германское примирение состоялось под звуки армейского марша и с воинскими почестями для немецкого канцлера. Чем больше крепнет их союз, тем сильнее крепчает историческая шизофрения. Одной рукой поляки пропускают через свою территорию немецкие танки и вооружения, удивляясь, отчего нагнетается обстановка у российско-белорусских границ. Другой — настойчиво требуют от Германии репараций за нацистские преступления и оккупацию.

Спустя восемь десятилетий немцы все равно сдаются. Шольц объявляет о выплатах, но каких-то совсем уж не значительных и только тем, кто еще жив.

«Германия признает тяжесть своей вины за миллионы жертв немецкой оккупации и понимает свой долг, который из этого исходит. Поэтому Германия будет стремиться принять меры для поддержки оставшихся в живых жертв немецкого нападения и оккупации в 1939–1945 годах», — заявляет Олаф Шольц.

В заключенном пакте прописаны такие же размытые формулировки и никаких конкретных обязательств. Сделка с совестью — не более чем на пару сотен миллионов евро, в то время как Варшава изначально выставляла немцам счет почти на полтора триллиона. Не очень-то деятельное раскаяние.

За 85 лет, прошедших со времен ужасного вторжения фашисткой Германии, немецкие лидер лишь однажды вставал перед поляками на колени — в 1970 году. Все последующие политики предлагали разве что взяться за руки. В прошлом году — Штайнмайер, в 2022-м — Бербок.

«Вопрос репараций с точки зрения федерального правительства закрыт», — подчеркивала глава МИД Германии Анналена Бербок, обращаясь к своему польскому коллеге Збигневу Рау.

Больше всего за это доставалось Ангеле Меркель — на антигерманских плакатах в Варшаве она появлялась рядом с самим Гитлером и Гебельсом.

Но теперь у немцев и поляков появится еще и общий дом в Берлине, на месте бывшего оперного театра, куда переехала нацистская верхушка после поджога Рейхстага и где Гитлер как раз и объявил о вторжении в Польшу.

Это еще одно место, где можно будет напомнить, кто кому и сколько должен и не слишком ли немцы легко отделались. Хотя полякам ли на это сетовать, когда они и сами несколько лет назад приняли слишком уж спорный для евреев закон, перечеркнувший всякую возможность возмещать ущерб за отнятое у них в годы холокоста.