Осваиваем Арктику: Путин встретился с главой «Газпром нефти»

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

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Александр Дюков рассказал о результатах работы.

«Газпром нефть» увеличит объемы производства и поставок продукции на внутренний рынок. О том, что это одна из приоритетных задач — глава компании сказал на встрече с Владимиром Путиным. По словам Александра Дюкова, российская экономика демонстрирует высокие темпы и, как следствие, растет потребление нефтехимической продукции, и материалов, необходимых в промышленности. Высокий спрос позволяет компании стабильно улучшать финансовые показатели и делать больше налоговых отчислений в бюджет.

«Компания „Газпром нефть“ показала хорошие результаты. За прошлый год объем выручки от продаж рекордный за всю историю существования компании — три с половиной триллиона рублей. EBITDA — 1,3 триллиона, что радует это капитальное вложение. Сколько у вас? Свыше 570 миллиардов рублей, капитальное вложение. Глубина переработки сырья рекордная, очень хорошая. Ну и вы применяете современные технологии, в том числе цифровые решения. Каковы перспективы компании? Как вы их оцениваете? И что нужно, чтобы поддержать вас?», — спросил президент.

«Мы, безусловно, ставим перед собой задачу не только стабильно работать, но и активно развиваться. Для этого реализуется инвестиционная программа. В добыче в апреле мы ввели в промышленную эксплуатацию третий блок уренгойского месторождения. Идет освоение ряда крупных месторождений в Арктике, в Восточной Сибири. Очень важное направление для нас — это разработка технологий и увеличение, и освоение трудноизвлекаемых запасов, доля добычи компанией трудноизвлекаемых запасов сейчас составляет уже 65%, почти 70% — это очень важное направление работы», — отметил Дюков.

«Газпром нефть» к 2027 году станет полностью независимой от иностранных технологий компанией. Уже сейчас более 85% оборудования для нефте- и газодобычи — отечественного производства. Нарастить недостающее количество и, таким образом, добиться полного импортозамещения планируют за счет исполнения заказов российскими машиностроительными компаниями. Объемы инвестиций оценивают в один триллион рублей. Кроме того, в планах — модернизация перерабатывающих заводов.