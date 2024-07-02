Суд признал супругов Невзоровых* экстремистским объединением

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С соответствующим требованием в инстанцию обращалась прокуратура Петербурга.

Октябрьский районный суд Петербурга признал супругов Александра и Лидию Невзоровых * экстремистским объединением и запретил их деятельность в России. С соответствующим требованием в инстанцию обращалась прокуратура города, передает ТАСС.

Невзоров и его супруга после начала специальной военной операции выступили на стороне Украины и главы киевского режима Владимира Зеленского. Журналист заявил, что не желает иметь с Россией ничего общего, а также неоднократно допускал оскорбительные высказывания в адрес властей РФ, военных и граждан страны.

Прежде стало известно, что журналиста Владимира Роменского** привлекли к административной ответственности за дискредитацию российской армии. Он работал на телеканале «Дождь»***, сейчас он проживает за рубежом и ведет несколько YouTube-каналов.

Кроме того, в поддержке экстремистских действий ранее уличали соратника Алексея Навального**** Леонида Волкова****. Он призывал совершать диверсии и акты саботажа на территории РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что журналиста Гордона* заочно приговорили к 14 годам колонии.

* — признаны в РФ иноагентами и экстремистским объединением, запрещенном в России

** — признан в РФ иноагентом

*** — внесен в реестр СМИ-иноагентов

**** — внесены в России в список террористов и экстремистов, признаны иноагентами