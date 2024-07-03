Загадочные обстоятельства: туристка из России потеряла память в Таиланде
Туристка из России потеряла память в Таиланде при невыясненных обстоятельствах
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Родственники женщины не могут понять, что же случилось.
Туристка из Владивостока при загадочных обстоятельствах потеряла память в Тайланде. Как сообщает издание KP.RU, женщина на несколько дней исчезла после ссоры с мужем, а при обнаружении перестала узнавать близких.
Все началось несколько дней назад, когда русская община города Паттайя опубликовала информацию о поступившей в местный госпиталь россиянке с признаками амнезии. Вскоре на связь вышли родственники пострадавшей, которые сразу заподозрили что-то неладное.
Мама женщины рассказала корреспондентам, что она изначально была против переезда дочери за границу, однако та настояла.
За несколько дней до случившегося Оксана (именно так зовут женщину) по неизвестным причинам поругалась с мужем, после чего, как полагают родственники, пара разъехалась.
Самое странное в этой ситуации заключается в том, что семье до сих пор не объяснили, что именно произошло с Оксаной и в каком она состоянии на данный момент.
В различных СМИ пишут, что незадолго до попадания в больницу, туристку видели разъяренной. Отсюда вытекает версия, что она получила травму во время ссоры, однако весомых доказательств у этой версии нет.
Кто-то предполагает, что виной всему может быть авария, однако и у этого нет никаких подтверждений.
Сейчас родственники заняты только одним вопросом — как вернуть Оксану на родину? Главный их страх заключается в том, что если даже им удастся переправить женщину обратно во Владивосток, то она может просто не узнать своих близких.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в В Петербурге во время урагана погибла женщина.