Грибникам на заметку: как отличить настоящие лисички от ложных

Узнать лисичку среди других грибов можно по ее фруктовому запаху

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Оказывается, любимый всеми гриб имеет множество разновидностей и ядовитых «двойников».

В самом разгаре сезон грибов, а это значит, что пора освежить свои знания и брать в охапку большую корзину. Речь, конечно, идет о лисичках — издание URA.RU подготовило большой материал-памятку для грибников.

Как отличить лисички от других грибов

Лисички пожалуй, узнать проще всего. Даже неопытный грибник легко справится с этой задачей. Их выдает необычная форма и цвет шляпки. Рыжая шляпка не имеет четких границ, незаметно переходит в ножку, создавая причудливую форму, напоминающую воронку. Обычно ее диаметр не превышает десяти сантиметров. Однако бывают и грибы-рекордсмены.

Обратная сторона шляпки и ножка по своей структуре похожи на гармошку, так как состоят из бесчисленного количества складок, которые незаметно исчезают ближе к основанию. Высота же ножки обычно составляет шесть или семь сантиметров.

Мякоть лисички неоднородная — в шляпке она мясистая и более темная, а в ножке волокнистая и светлая. Споры же у этих грибов светло-желтые, что, кстати, является сигналом о съедобности лисички.

Гриб также довольно легко узнать по запаху — от них исходит уникальный фруктовый аромат, а из-за того, что растут они целыми колониями, их становится довольно просто обнаружить. Важно собирать их аккуратно, чтобы одно и то же место оставалось плодородным на протяжении нескольких лет.

Разновидности лисичек

Примечательно, что не все лисички подходят под привычное описание.

Обыкновенная лисичка как раз соответствует описанным выше признакам;

Трубчатая лисичка имеет коричневатую шляпку с чешуйками и полую желтую ножку. Эти грибы предпочитают селиться в хвойных лесах;

Серая лисичка, как становится понятно из названия, отличается серым или коричневым цветом. Растет как в хвойном, так и в лиственном лесу;

Желтеющая лисичка имеет полую ножку и обладает более темной шляпкой. Водится в основном в хвойных лесах;

Киноварно-красная лисичка меньше своих родственниц и обладает розово-красным цветом. К сожалению, в российских лесах она практически не встречается;

Бархатистая лисичка похожа на обыкновенную, однако оттенок шляпки у нее больше отдает оранжевым, а обитает она преимущественно в лиственных лесах;

Граненая лисичка по цвету ничем не отличается от обыкновенной, однако складки на ножке и шляпке у нее выделены слабо. Обитает такая обычно в Северной Америке. В России встречается редко.

Как отличить настоящие лисички от ложных

Ложные лисички могут представлять серьезную опасность, так как многие из них ядовиты и непригодны в пищу. Яркими примерами таких «ложных лисичек» могут являться говорушка оранжевая или омфалот маслиновый. Чтобы отличить их от настоящих лисичек, обратите внимание на ряд характерных признаков.

Края шляпок у ненастоящих лисичек ровные, а не волнистые, как у оригинального гриба;

Поверхность такого гриба вероятнее всего будет бархатистой, в то время, как у обычных лисичек она гладкая;

Ножка ложной лисички обычно тоньше, чем у настоящей;

Обратите внимание на цвет — у имитаторов он ярче и привлекательнее;

Ложные грибы не защищены от паразитов, поэтому ядовитые двойники зачастую будут изъедены червями.

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