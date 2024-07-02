«Это наше все»: Юлия Барановская блеснула умом на светском мероприятии

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Телеведущая похвасталась своими знаниями в области литературы.

Телеведущая Юлия Барановская в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru сказала, что поэт Александр Сергеевич Пушкин — наше все. Также она процитировала отрывок из «Евгения Онегина».

«У нас все учебники в школе до сих пор в Пушкине. Ну, конечно же, это наше все. Это наша история, наша культура. Это та культура, которая известна всему миру. Это тот прекрасный Пушкин, которого знают в каждой стране. Мне кажется, в нашей стране нет ни одного человека, который вам вот так вот сходу не процитирует несколько строчек», — уверена телеведущая.

И в подтверждение своих слов она наизусть прочитала отрывок из знаменитого письма Татьяны к Онегину. Барановская отметила, что даже если ее разбудят ночью, она сходу прочитает стихи легендарного поэта.

Пушкинский бал прошел 30 июня в Гостином дворе Москвы. Событие стало исторической реконструкцией Большого бала 1899 года. Мероприятие посвящено 225-летию Пушкина и его наследию. Хозяином и хозяйкой бала стали Павел Воля и Ляйсан Утяшева.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Павел Воля пригласил Канье Уэста на свое шоу.