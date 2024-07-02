Больше 200 тысяч за ночь: Агата Муцениеце отдыхает в роскошном отеле

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Площадь номера составляет 179 квадратных метров.

Актриса Агата Муцениеце проводит отдых в роскошном пятизвездочном отеле в Республике Кипр стоимостью 275 тысяч рублей за ночь. Об этом сообщает издание «Страсти».

Муцениеце сняла номер категории люкс площадью 179 квадратных метров с двумя спальнями.

В своем личном блоге актриса активно хвастается подписчикам, как она с детьми весело проводит отдых, показывает красивые места и вкусные местные блюда.

Муцениеце, в том числе, продемонстрировала и богатое убранство номеров. Например, в каждой комнате расположен свой санузел с роскошной сантехникой, а на балконе есть персональные бассейны.

Обычное проживание в данном номере стоит 275 тысяч рублей за сутки. Но если включить в стоимость ежедневное питание, то цена вырастет до 317 тысяч рублей.

То есть актрисе придется за неделю такого отдыха отдать от 1,9 миллиона до 2,2 миллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что актриса Агата Муцениеце пожаловалась, что в последнее время ее траты значительно увеличились, в том числе артистке приходится платить за судебные тяжбы с бывшим супругом Павлом Прилучным.