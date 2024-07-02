Фото: ИЗВЕСТИЯ / Станислав Красильников

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Россия уже сделала Украине новое мирное предложение. Однако киевский режим в очередной раз его отверг.

Специальная военная операция на Украине завершится победой России осенью 2024 года. Об этом заявил заместитель начальника главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в эфире федерального телеканала.

«Я больше, чем уверен, что в этом году, осенью мы СВО завершим», — сказал он.

Читайте также Друзья познаются в беде? Какие фатальные ошибки совершил Запад в конфликте на Украине

При этом генерал-майор подчеркнул, что противник знает об этом. По словам Алаудинова, президент* Украины Владимир Зеленский сбежит из страны.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что мирное предложение президента России Владимира Путина поможет сразу остановить конфликт на Украине. Москва предоставляет простые условия, но Киев не спешит на них соглашаться.

Речь идет о предложении по украинскому конфликту, сделанном Путиным в июне на встрече с руководством МИД России. По его словам, условия просты: российская армия незамедлительно прекратит огонь, как только боевики киевского режима покинут территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

* — Пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.