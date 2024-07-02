«Отказа не получили»: Павел Воля пригласил Канье Уэста на свое шоу

Павел Воля пригласил Канье Уэста на свое шоу

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Как скоро рэпер появится в Москве еще раз?

Телеведущий Павел Воля пригласил американского рэпера Канье Уэста стать гостем своего шоу на федеральном канале. Отрицательного ответа комик не получил, поэтому есть все шансы увидеть в Москве знаменитость еще раз.

«Канье Уэст официально получил приглашение на (шоу. — Прим. ред.). Отказа мы не получили», — иронично сообщил Павел Воля корреспонденту 5-tv.ru на Пушкинском балу в Гостином дворе.

По его словам, процесс решения таких вопросов довольно долгий.

Канье Уэст прибыл в Россию 30 июня на день рождения своего приятеля — российского дизайнера Гоши Рубчинского. Известно, что во время пребывания в Москве звезда успел покататься на яхте и пообедать в ресторане русской кухни. Визит был недолгим, рэп-исполнитель уже улетел.

Ранее 5-tv.ru рассказал, в чем скрытый смысл визита Канье Уэста в Россию.