Стреляет в уши, ноет горло: почему летом часто возникает ангина или отит

Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger

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Какие симптомы возникают у заболевших?

Летом риски подхватить ЛОР-заболевания так же высоки, как и в любое время года. Что может спровоцировать недуги, рассказал доктор медицинских наук Константин Добрецов в беседе с изданием aif.ru.

«Для ЛОР-заболеваний характерна сезонность, при этом пик заболеваемости отмечается осенью и весной. Но есть патологии, которые чаще встречаются летом — это острый тонзиллит (или ангина) и острый наружный отит», — отметил специалист.

По его словам, главные симптомы ангины — это дискомфорт в горле, высокая температура, головная боль, ломота в мышцах и суставах, а также слабость и сонливость.

Что касается заболеваний ушей, они часто появляются из-за купания в водоемах с загрязненной или стоячей водой. Подхватить инфекцию могут даже люди с крепким иммунитетом. Также навредить может привычка использовать ватные палочки.

Во время отита у человека появляется боль в ухе, которая отдает в область глаз, зубов и горла. Возникают отеки, а температура увеличивается до 38-39 градусов.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что синдром сухого глаза может спровоцировать серьезные осложнения.