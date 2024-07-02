«Выиграю схватку с болезнью»: Кушанашвили вышел на связь из больницы

Фото: www.globallookpress.com / Edgar Breshchanov

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В каком состоянии сейчас находится журналист?

Журналист Отар Кушанашвили записал первое голосовое сообщение из больницы, чтобы лично рассказать поклонникам о состоянии своего здоровья. Пост он опубликовал в личном блоге.

Кушанашвили после перенесенных испытаний до конца не оправился. Он в состоянии говорить, хоть и дается ему это с трудом. Однако журналист попросил не жалеть его. Он благодарил всех, кто желает ему выздоровления и волнуется о его состоянии.

«Наслаждайтесь жизнью, думайте о моем скором возвращении», — передал он подписчикам.

Кушанашвили также намерен скоро вновь вернуться к своей работе.

«Я выиграю схватку с этой болезнью и вернусь. Люблю», — сказал он.

В ответ поклонники пожелали журналисту здоровья, а также попросили не перенапрягаться и побольше отдыхать.

Кушанашвили недавно перенес экстренную операцию. Он обратился в больницу с жалобами на сильные боли в области живота. По данным источника 5-tv.ru, у журналиста выявили асцит — скопление жидкости в брюшной полости. Однако позднее стала распространяться информация, в том числе от его друга и коллеги Владимира Полупанова, что врачи заподозрили у Кушанашвили рак.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что журналист Отар Кушанашвили впервые вышел на связь после новостей об экстренной госпитализации.