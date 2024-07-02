Военный самолет потерпел крушение в Грузии

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

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По предварительной информации, погиб пилот.

В Грузии разбился военный самолет. Об этом сообщила пресс-сулжба Минобороны страны. Однако ранее местные СМИ писали о крушении вертолета.

Уточняется, что крушение произошло в Болнисском муниципалитете региона Квемо Картли, в районе села Дисвели. Представитель мэра населенного пункта Зураб Шаинидзе рассказал агентству, что, предварительно, в результате происшествия погиб один пилот.

В Минобороны Грузии позднее подтвердили информацию о ЧП с военным бортом. Однако уточнили, что крушение потерпел самолет Су-25 во время проведения плановых учений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вертолет Ми-8 с пожарными совершил жесткую посадку в Иркутской области России. Как подчеркнул губернатор региона Игорь Кобзев, в этот момент на борту находились семь специалистов «Авиалесоохраны» и три члена экипажа.