«Лучше бежать»: как изымают детей у решивших покинуть Германию россиян

Фото, видео: www.globallookpress.com / alimdi / Jozef Sedmak; 5-tv.ru

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В ФРГ несовершеннолетние считаются собственностью государства.

У россиян, чьих детей хотят изъять в Германии, есть только один выход — бежать. Об этом заявил в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru автор и руководитель центра содействия добровольному переселению «Путь домой» Анатолий Бублик. Его организация помогает россиянам в Европе, в частности, когда у них отнимают наследников из-за намерения вернуться на Родину.

Руководитель проекта рассказал, как забирают детей. Сначала приходит ювенальная юстиция и проводит первичную беседу. И обычно есть время после первого обращения до того момента, когда ребенка могут забрать.

«Наш совет всем тем, кто сталкивается с такой ситуацией (первое обращение ювенальной юстиции. — Прим. ред.) — лучше всего помогает бежать. Потому что, если они к тебе пришли, они тебя в покое не оставят. Твой ребенок ставится на „листочек“ и уйти с этого „листочка“ практически невозможно. Ты будешь всегда под прицелом», — отметил Анатолий Бублик.

Даже самый маленький повод (например, слезы ребенка) может привести к тому, что школа или садик подключат ювенальную юстицию и ребенка изымут из семьи. Ведь по закону Германии — несовершеннолетний не является собственностью семьи.

«В законодательстве Германии закреплен следующий пункт: ребенок является собственностью государства, а родители являются его временными воспитателями. И если воспитатель вывозит ребенка в страну-агрессор и ребенок не на 100% согласен с этим моментом, то есть у него есть свое мнение, он говорит не хочет друзей оставлять, то этого достаточно, для того чтобы изъять ребенка из семьи воспитателей и опекунов», — добавил он.

Так, администрация школы начинает беседовать с ребенком без уведомления об этом родителей. С ними разговаривают на тему отъезда из страны. Например, слова маленького ребенка, что он будет скучать по бабушке, вырывают из контекста и решают, что его хотят вывезти против воли. В таком случае у родителей мало шансов.

Бублик привел в пример случай, когда детей изъяли и мама полгода в немецкой среде доказывала свою позицию. Каждый раз, когда она решала уехать в другой город отдохнуть или в другую страну, она должна была отчитываться. Так прошло более года, прежде чем она убедила людей в своих намерениях.

Еще один момент это, когда мама русская, а папа немец, который настроен против России. И здесь отец может отсудить детей из-за якобы пророссийских взглядов матери.

«Неважно, хороший это человек, плохой, работа, деньги — в этот момент это не играет роли. Она виновна в том, что она просто придерживается пророссийских взглядов. Об этих случаях мало пишется в прессе очень быстро рассматривается и судом и ювенальной юстиции и как правило месяц полтора-два и детей забирают», — отметил Бублик.

Известны даже случаи, когда детей изымали из-за пропаганды родителями традиционных отношений, а не еще десятки видов партнерств, о которых им рассказывают в школе.

Руководитель проекта подчеркивает, что на Западе преследуется все, что за мир, за семью и за веру. За это люди страдают.

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