Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

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Какие еще цели российские войска поразили в зоне спецоперации?

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ходе спецоперации на Украине за сутки сбили крылатые ракеты Storm Shadow и более 80 беспилотников ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Сбито шесть крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании <…>, а также 81 беспилотный летательный аппарат, в том числе Bayraktar TB2 производства Турции», — говорится в сообщении.

Вместе с тем силы ПВО сбили управляемую авиабомбу Hammer французского производства и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS (Соединенные Штаты).

Также поражены девять самолетов армии Украины. В частности, российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием по аэродрому. В результате пять уничтожены и еще два повреждены Су-27. Также средства ПВО сбили украинские МиГ-29 и Су-27.

Прежде Минобороны России показало момент, когда расчеты «Искандер-М» нанесли групповой удар по украинскому аэродрому «Миргород» в Полтавской области. В результате пять истребителей были уничтожены и два повреждены.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

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