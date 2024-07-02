В России утвердили единый образец удостоверения многодетной семьи

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Федоренко; 5-tv.ru

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Какую информацию будут вносить в документ? И что он дает?

У многодетных родителей скоро появятся удостоверения единого образца. Документ будет подтверждать право на региональные и федеральные льготы по всей стране. Образец утвержден правительством.

В удостоверение внесут данные о родителях, включая их фотографию, и о детях. Для них отведено несколько страниц, пока максимум на 12 детей. Если у кого-то больше, вероятно, добавят страницы. В документе также пропишут дату установления статуса многодетной семьи и срок действия мер соцподдержки.

Первые документы оформят в бумажном виде, далее появятся электронные версии.