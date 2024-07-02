В России подняли ставки по ипотеке

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков; 5-tv.ru

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Речь идет о программах без государственной поддержки.

Российские банки поднимают ставки по ипотеке. Это касается программ без господдержки.

Так, Сбер с сегодняшнего дня повысит минимальную ставку на 1,3 процентных пунктах. Теперь это 19,5% годовых. Условия распространяется на покупку жилья в новостройке и на вторичном рынке, а также на строительство дома.

На загородную недвижимость и землю чуть выше — 19,8%. Машино-место или кладовая — от 20%

Настолько же выросла минимальная ставка у ВТБ. Теперь зарплатные клиенты смогут рассчитывать на 19,2%, при условии, что внесут треть стоимости жилья.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что альтернативой льготной ипотеке, которая перестала действовать 1 июля, станут ссудно-сберегательные кассы. Соответствующий законопроект уже готовят и скоро планируют отправить на рассмотрение в полномочный орган. Что из себя представляет новый механизм?