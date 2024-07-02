Отбросило коляску с ребенком: момент взрыва в Стерлитамаке попал на видео
Момент взрыва в многоквартирном доме в Башкирии попал на видео
Фото, видео: ВКонтакте / Администрация Стерлитамака / sterlitamak_adm; 5-tv.ru
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В результате происшествия погибла женщина и еще семь человек пострадали, в том числе два ребенка.
В многоквартирном доме в городе Стерлитамаке Республики Башкортостан произошел взрыв газа. Погиб один человек и еще семеро пострадали. Телеканал 5-tv.ru публикует видео с моментом происшествия.
На кадрах видно женщину вместе с двумя детьми возле подъезда дома Стерлитамака. Спустя некоторое время она зашла внутрь. Девочка и маленький ребенок остались при этом на улице. В какой-то момент прогремел мощный взрыв. Как следствие коляску с маленьким ребенком и девочкой отбросило от подъезда.
Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело по факту хлопка бытового газа в Стерлитамаке, а именно по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей». Как сообщили в ведомстве в Telegram-канале, в числе пострадавших есть двое сотрудников газовой службы.
МЧС России / ТАСС; Telegram / Прокуратура Республики Башкортостан / bashproc; 5-tv.ru
Проводится комплекс следственных действий с целью установления причины происшествия, а также проверки полноты и качества оказываемых услуг.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что взрыв в Стерлитамаке произошел 2 июля в 10:03 по московскому времени на втором этаже дома. Случился он при неосторожном обращении с бытовым газом. По информации прокуратуры Башкирии, в данном доме сегодня специалисты проводили ремонтные работы, в ходе которых и произошел хлопок.