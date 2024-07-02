Пересильд призналась, что во время ЧП в космосе боялась умереть

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Актриса попала в неприятную ситуацию, находясь далеко от планеты Земля. О чем идет речь?

Заслуженная артиста РФ Юлия Пересильд вспомнила, как во время съемок фильма «Вызов», когда вся группа находилась в космосе, их корабль не смог с первого раза состыковаться с МКС из-за отказа автоматики. Актриса рассказала в интервью 5-tv.ru на национальной кинематографической премии «Ника» призналась, что думала в те секунды о смерти.

«Это был как раз тот момент, когда не случилась автоматическая стыковка. Автоматика отказала», — сказала она.

Она сравнила ситуацию с тем, что происходит в различных фильмах-катастрофах. Однако для участников киноленты «Вызов» опасность оказалась настоящей.

В один момент их командир — космонавт Антон Шкаплер — пытался связаться с ЦУП (Центр управления палетами).

«Я услышала, что голос нашего командира Антона Шкаплера изменился. Он не занервничал, но просто изменился тембр его голоса. И он начал говорить несколько раз такую фразу: „ЦУП отдать приказ на ручную стыковку“», — отметила актриса.

Пересильд тогда подумала, что она может вместе с остальными не вернуться домой. Но, что самое удивительное, артистку больше беспокоило то, насколько это могла быть нелепая смерть.

«И я в этот момент так посмотрела на Клима (режиссера Шипенко. — Прим. ред.) и подумала: «Боже мой, какая глупость, 37 лет — талантливый режиссер, мне 37 лет — я талантливая актриса. Мы вообще профессионалы в каком-то не самом безынтересном деле. Мы могли снять столько всего хорошего. Так тупо сейчас умереть, мы даже еще ничего не сняли», — вспомнила она.

Национальная кинематографическая премия «Ника» прошла в понедельник 1 июля в театре «Маска». Во время мероприятия Юлия Пересильд получила награду за «Лучшую женскую роль» в фильме «Вызов».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что актриса Юлия Пересильд призналась, что чувствует свою уникальность после съемок фильма «Вызов».