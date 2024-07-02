Один человек погиб и семь пострадали при взрыве газа в доме Башкирии

Фото, видео: ВКонтакте / Администрация Стерлитамака / sterlitamak_adm; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

На месте создан оперативный штаб, выясняются обстоятельства случившегося.

Взрыв газа произошел в одном из многоквартирных домов в городе Стерлитамаке Республики Башкортостан. В результате один человек погиб и еще семеро пострадали, включая детей. Об этом сообщила в социальной сети «ВКонтакте» пресс-служба администрации Стерлитамака.

«В Стерлитамаке в 12:03 (10:03 по московскому времени. — Прим. ред.) по адресу улица Артема, 150 на втором этаже многоквартирного дома произошел взрыв при неосторожном обращении с бытовым газом», — говорится в сообщении.

Предварительно, в результате происшествия пострадали семь человек, в том числе два ребенка, а также погиб один совершеннолетний гражданин. Как позднее уточнила прокуратура Республики Башкортостан, в результате ЧП погибла женщина.

Как рассказала очевидица, в результате взрыва много вещей выбросило на улицу. В доме выбиты окна, двери и повреждена входная группа.

На месте организован оперативный штаб, работают аварийно-спасательные службы, три единицы пожарной техники и еще столько же машин скорой помощи. Обстоятельства случившегося выяснятся, сообщили в администрации Стерлитамака.

По информации прокуратуры, в данном доме сегодня специалисты проводили ремонтные работы, в ходе которых и произошел хлопок. Среди пострадавших оказались также двое сотрудников газовой службы Стерлитамака.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пять человек погибли в результате атаки украинского дрона в Курской области. После нападения беспилотника ВСУ раздался взрыв. Жертвами атаки стали в том числе двое маленьких детей.