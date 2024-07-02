Суд заочно арестовал экс-министра финансов Украины Шлапака
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/McPHOTO/BilderBox
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Такое же решение было вынесено и в отношении украинского генерал-лейтенанта Игоря Довганя.
Басманный суд в Москве заочно арестовал на два месяца бывшего министра Украины Александра Шлапака и командующего войсками оперативного реагирования генерал-лейтенанта Игоря Довганя. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.
«Срок исчисляется с момента их экстрадиции на территорию Российской Федерации, либо с момента их задержания на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.
Известно, что Шлапак и Довгань объявлены в международный розыск.
Кроме того, сегодня суд в Москве заочно арестовал и бывшего премьера Украины Владимира Гройсмана, а также экс-главу МИД страны Павла Климкина.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что МВД РФ объявило в розыск замкомандующего сухопутными войсками ВСУ генерал-майора Александра Нестеренко.