Уже в следующем году? Когда в России могут отменить ЕГЭ

Фото: www.globallookpress.com / Belkin Aleksey

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Соответствующий законопроект планируют рассмотреть в Госдуме.

Государственная дума рассмотрит в октябре 2024 года законопроект об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом заявила первый заместитель председателя думского комитета по просвещению Яна Лантратова в беседе с РИА Новости.

«Законопроект, которым ЕГЭ заменяется на проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме государственных экзаменов планируется рассмотреть в Госдуме в первом чтении в октябре», — сказала она.

В случае принятия документа в Госдуме закон вступит в силу с 1 января 2025 года.

Читайте также Воспитанные инженеры: число набравших 100 баллов на ЕГЭ по математике выросло

В начале июня сообщалось, что в Госдуме предложили заменить ЕГЭ на итоговую годовую аттестацию. Согласно пояснительной записке, содержание Единого государственного экзамена сильно различается со школьной программой, поэтому родителям приходится тратить деньги на репетиторов. Это же может негативно сказаться на финансовом благополучии семьи.

Кроме того, одной из причин ввода ЕГЭ была борьба со взятками, но по факту появление этого экзамена привело к кризису: качество образования ухудшилось, а коррупция затронула даже олимпиады.

Ранее 5-tv.ru писал, что списывающие школьники не смогут пересдать ЕГЭ. На повторные испытания молодые люди придут только через год. При этом школьники, которые не набрали минимума баллов, смогут пересдать экзамен уже на этой неделе — 4 и 5 июля.