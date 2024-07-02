Звезды сойдутся? Будут ли Егор Крид и Нюша снова вместе

Егор Крид заявил, что у него нет чувств к Нюше

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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У певца вышел новый хит. Поклонники подозревают, что некоторые строки посвящены его экс-возлюбленной.

Певец Егор Крид признался, является ли его новая песня признанием в чувствах к экс-возлюбленной певице Нюше.

Некоторые строки из нового трека Крида показались фанатам не только отсылкой к хиту Нюши «Вою на луну», но также тайным посланием в чувствах, которые не остыли даже спустя много лет, на что обратило внимание издание 7Дней.ru.

«Если честно, только через сутки после того, как мы записали этот трек с Lovv66, мы вспомнили, что у Нюши была такая песня. На самом деле там ничего нет связанного с Нюшей… Как и во всех моих песнях», — рассказал Крид.

Несмотря на расставание, артист относится к Нюше с большим уважением. Также он положительно оценил перемены, которые произошли с ней после развода.

«Она красотка!» — отметил певец.

Роман знаменитостей начался в 2014 году. Тогда Нюша была на пике популярности, а Крид только начинал идти к успеху. Расстались они в 2016 году.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что российский певец Егор Крид дал эксклюзивный комментарий о своей личной жизни.