Есть пострадавшие: пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Бразилии

Фото, видео: 5-tv.ru

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Лайнер попал в зону турбулентности.

Минуты ужаса испытали пассажиры самолета, летевшего из испанского Мадрида в столицу Уругвая. Лайнер попал в зону сильной турбулентности.

На борту находились более 300 человек. Пилоты приняли решение об экстренной посадке в Бразилии. В результате жесткого приземления пострадали по меньшей мере 30 человек.

«В один момент самолет дестабилизировался и перешел в пикирование. Люди, у которых не было ремней безопасности, подлетели в воздух, ударились о потолок и получили травмы. А те, у кого ремни были пристегнуты, не так сильно пострадали», — говорит пассажир рейса UX045 авиакомпании Air Europa Максимилиан.

Всем пострадавшим оказывают помощь. Десятерым потребовалась госпитализация, у них зафиксированы переломы.

Самолет останется в Бразилии для диагностики повреждений. В испанской авиакомпании сообщили, что отправляют второй борт, чтобы забрать пассажиров.