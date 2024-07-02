Казахстанский журналист Айдос Садыков умер после покушения в Киеве

Жена казахского журналиста Садыкова заявила о его смерти после покушения в Киеве

Фото: Facebook* / Айдос Садыков

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В активиста выстрелили 18 июня, все это время он находился в реанимации.

Оппозиционный казахстанский журналист Айдос Садыков умер после того, как в июне в него стреляли неизвестные в Киеве. Об этом сообщила его супруга Наталья Садыкова на странице в соцсети Facebook*.

«Айдос Садыков ушел от нас сегодня в 03.00 по Киеву (совпадает с московским временем. — Прим. ред.). Мой обожаемый муж, отец наших троих детей, великий сын казахского народа… 13 дней Айдос боролся за жизнь в реанимации, но чуда не случилось», — написала она.

Прежде полиция Украины сообщала в Telegram-канале, что 18 июня в Киеве на улице Ярмолы неизвестный выстрелил в мужчину, который находился в машине вместе со своей супругой, после чего злоумышленник скрылся. Женщина не получила ранений. При этом состояние мужчины не уточнялось. Имена потерпевших не назывались.

По данным украинского Telegram-канала издания «Страна.ua», Садыков получил на Украине официальный статус беженца, в этой стране он жил с 2014 года. Активист публиковал на YouTube-канале контент, критикующий казахстанских властей. В октябре 2023 года его объявили в республике розыск за разжигание социальной, национальной, родовой, сословной или религиозной розни.

Генпрокуратура Казахстана 21 июня сообщила в Telegram-канале о задержании подозреваемого в покушении на Айдоса Садыкова. По данным надзорного ведомства, некий Жаканбаев А. М. сам сдался казахстанской полиции. Правоохранители допросили мужчину, задержали и направили в компетентные органы Украины поручение о расследовании причастности к совершенному преступлению еще одного гражданина — Каратаева М.

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