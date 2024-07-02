Силы ПВО сбили 11 беспилотников ВСУ над Крымом, Белгородской и Брянской областями

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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О пресечении попытки атаки киевского режима сообщили в Минобороны РФ.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили за минувшую ночь 11 украинских беспилотников над тремя регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны страны.

Силам ПВО удалось ликвидировать четыре дрона над Брянской областью, еще четыре над Белгородской и три беспилотника над территорией Республики Крым.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ночь на 1 июля российские средства ПВО уничтожили 36 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над шестью регионами России.