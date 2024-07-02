«Мир устал от нас»: почему США придется отказаться от статуса гегемона

Фото: www.globallookpress.com / Stefan Klein

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У самого Вашингтона есть проблемы, которые уже невозможно игнорировать.

США придется отказаться от мировой военной гегемонии из-за нехватки средств и исчерпанного доверия со стороны других государств. С таким заявлением вступил бывший советник министра обороны Штатов, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

По его словам, Вашингтон «живет в мире фантазий», пока страна все больше испытывает внутренние проблемы, среди которых особенно остро стоят финансовые трудности. Макгрегор уверен, что для выравнивания ситуации руководству Соединенных Штатов стоит умерить стратегические интересы и пересмотреть свою роль в мире. В том числе, в вопросах, касающихся вооруженных конфликтов.

«Нам надо дать абсолютно недвусмысленно понять, что пока не осуществляется прямое нападение на нас или наши жизненно важные стратегические интересы, которые еще надо будет обозначить, мы не будем использовать военную мощь. Это должно произойти, весь мир уже устал от нас, потому что мы задействуем ВС США по поводу и без», — подчеркнул Макгрегор в интервью YouTube-каналу Deep Dive.

Американский эксперт добавил, что США потеряли доверие других стран и, следовательно, утратили контроль.

«Это то, что недавно пытался донести Путин», — подчеркнул Макгрегор.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Путин бросил вызов НАТО и восхитил Глобальный Юг.