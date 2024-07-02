Участники акции «Поезд памяти» посетили подмосковную Кубинку

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Наталья Малкина; 5-tv.ru

Ребята путешествуют по местам боевой славы, где наглядно изучают основные вехи Великой Отечественной войны.

Проект, объединяющий народы и поколения. В Подмосковье остановился «Поезд памяти». Он привез в Кубинку школьников из восьми государств бывшего Советского Союза. Старшеклассники путешествуют по местам боевой славы, где наглядно изучают основные вехи Великой Отечественной войны. В парке «Патриот» с ними встретилась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Все подробности в репортаже корреспондента «Известий» Марины Кравцовой.

Порядка 1418 шагов к победе — по количеству дней Великой Отечественной войны. В огромной галерее, огибающей главный храм Вооруженных сил России, сердце замирает.

«Музей «Дорога памяти» — это 35 интерактивных залов с эффектом погружения в ключевые события Великой Отечественной войны. Начинается экспозиция с зала, посвященного героической обороне Брестской крепости. Именно из Бреста стартовал маршрут «Поезда памяти“», — говорит журналист.

Через Гродно, Полоцк, Санкт-Петербург, Петрозаводск, Архангельск, Вологду и Волгоград поезд прибыл в подмосковную Кубинку. Эмоции сдержать очень сложно. В зале, посвященном блокаде Ленинграда, в прямом смысле бросает в дрожь.

«Мурашки на коже, прямо замирает все тело. Очень страшно осознавать, что было такое время. И очень хорошо, что сейчас мы живем под мирным небом над головой, и от нас, от молодого поколения, зависит наше будущее», — сказала участница проекта «Поезд памяти» Эмилия Линкун.

Через весь музей идет героическая галерея участников войны — 33 миллиона имен. Федор из Белоруссии здесь нашел фотографию своего прадеда, о котором почти ничего не знал.

«Я не знал, что у одного моего прадедушки есть брат, который также участвовал в войне, который прошел всю войну, но, к сожалению, про него информации очень мало. И этот музей сподвиг меня заниматься таким исследованием», — отметил участник проекта «Поезд памяти» Федор Лучневич.

В культурно-образовательном проекте участвуют ребята-победители конкурсов и олимпиад по истории из восьми государств: России, Белоруссии, Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, Армении, Казахстана и Киргизии. Им пришлось пройти непростой отбор. Только в России конкурс был 50 человек на место.

В парке «Патриот» с ребятами встретилась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Я очень рада, что вы имели возможность побывать в городах-героях, городах воинской и трудовой доблести, которые внесли огромный вклад в события Великой Отечественной войны. Вы сами уже прочувствовали и понимаете, как важно сохранять память о поколении победителей, о доблести и героизме людей, одержавших победу над таким страшным-страшным злом, как фашизм», — сказала Валентина Матвиенко.

Валентина Матвиенко отметила, что, если рабочий график позволит, то и сама в следующем году отправится с детьми по маршруту «Поезда памяти». А пока сопровождать их дальше будет сенатор от Новосибирской области Александр Карелин.

«Здесь по-настоящему материнская забота проявлена и Валентиной Ивановной Матвиенко, и Натальей Ивановной Качановой. Они затеяли всю эту историю. И уже не первый год она продолжается, география расширяется. И есть еще одно обстоятельство, о котором я должен сказать: это объединяющая сила, вселенская сила русского языка. Потому что ребята общаются, разговаривают на языке объединяющем их предков. Сейчас, я думаю, это обстоятельство для нас очень важно», — сказал сенатор Совета Федерации РФ, трехкратный олимпийский чемпион, герой РФ Александр Карелин.

Всего за десять дней в пути дети из разных стран стали действительно настоящими друзьями.

«Уже планируем встречи после проекта, я в это очень верю. Виден прогресс, как мы дружим, как мы между собой общаемся, я думаю, что мы будем очень крепко дружить с народами разными», — сказали участники проекта Бекжан Акматжанов и Милана Кондратьева.

Вечерний костер еще больше объединил участников проекта «Поезд памяти». Ребята сказали: поездка закончится, но их международная дружба останется. Уже договорились писать друг другу письма и увидеться в следующем году.