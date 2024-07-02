Зеленский против Сырского: что известно о конфликте лидера Украины и главкома ВСУ
На Украине разгорается конфликт между Зеленским и Сырским
Фото, видео: www.globallookpress.com / Ukrainian Presidential Press Off; 5-tv.ru
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Противостояние между гражданским и военным руководством страны набирает обороты.
Еще одна головная боль в Киеве — набирающий силу конфликт между президентом* Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Александром Сырским. И даже шире — между гражданским и военным руководством страны.
Как пишут «Известия», разногласия обострились после того, как Зеленский уволил одного из ставленников Сырского, а на его место назначил своего человека, который к тому же не в ладах с главкомом.
Также, по слухам, Сырский отказался выполнять приказ о масштабном наступлении, ссылаясь на отсутствие самолетов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сырский признал активное наступление ВС РФ на Украине.
* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.