Российские артиллеристы помогают наступлению пехоты под Волчанском

Фото, видео: Коновалов Алексей / ТАСС; 5-tv.ru

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Расчеты атакуют позиции противника в круглосуточном режиме.

В Харьковской области российские войска методично продвигаются в сторону Волчанска. Город — важный логистический узел. Его освобождение позволит создать буферную зону для защиты Белгородской области от ударов ВСУ. Работу штурмовиков плотным огнем надежно прикрывают подразделения артиллерии. Корреспондент «Известий» Александр Федорчак наблюдал за действиями расчетов.

Окрестности Волчанска. В этом районе, до недавнего времени, боевики чувствовали себя довольно вальяжно. Подвозили боеприпасы и в домах окапывались. Пока наша разведка не вычислила.

Реакция артиллеристов моментальная. Этих парней долго просить не надо. Гаубицы и так работают круглосуточно.

Работают артиллеристы уменьшенными зарядами. Сейчас идет активная фаза наступления в районе Волчанска. Такими зарядами можно спокойно пробивать блиндажи и вскрывать различные укрытия.

Настоящий «прогрев» боевикам обеспечивают гаубицы М-46 — детище советских инженеров даст фору всей современной западной технике. На кадрах с дрона — момент попадания. Точно в дом, где у боевиков был пункт временной дислокации. Но у этих парней есть трофеи посерьезнее.

«Был «Страйкер» американского производства. Дежурили по переправе. Он паром свой, который они возвели, начал переезжать, и начали по нему работать. Подбили «Страйкера“», — рассказывает командир орудия М-46 с позывным «Теленок».

Но думать этим бойцам нужно и о своей безопасности. Основное оружие врага — дроны-камикадзе. Этот расчет они, кстати, ищут давно.

«Покружил здесь над посадкой и пролетел в другую сторону. Я не скажу, что это был единичный случай. Но летают, часто летают», — рассказывает старший наводчик орудия с позывным «Чиж».

Бороться с украинскими FPV-дронами, которые в этой местности летают постоянно, артиллеристам помогает самая настоящая военная смекалка. Вот так, из подручных материалов, всего за несколько минут было оборудовано укрытие для гаубицы. Подходы накрыли маскировочной сетью, а небо над орудием — рыболовной.

Автор этого, по мнению бойцов, шедевра — «Бэтмен». Маскировке он научился еще в спецназе, на СВО — полтора года. Уже гаубицу знает как свои пять пальцев.

«Здесь, мне кажется, за такое время уже каждый может. Справиться с закрытыми глазами, проблем не составит», — отмечает боец.

Артиллеристы сейчас — надежный тыл для штурмовиков, которые метр за метром продвигаются в Волчанске. Бои за город идут тяжелые, но инициатива на нашей стороне.