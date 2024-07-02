Лавочку прикрыли: в Москве закрыли еще один цех «Кухни на районе» после вспышки ботулизма
Правоохранители закрыли цех «Кухни на районе» в Москве в рамках дела о ботулизме
Фото, видео: Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве; 5-tv.ru
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Пострадали почти 400 человек в шести регионах России.
В Москве не утихает скандал с массовым отравлением готовыми салатами. Правоохранители закрыли еще один цех «Кухни на районе».
Условия там были жуткие — антисанитария и грязь. К тому же отсутствовали документы, разрешающие работу с продуктами.
Всего от некачественных салатов пострадали почти 400 человек в шести регионах России. У многих подтвердился диагноз ботулизм. Один пациент скончался.
Возбуждено уголовное дело, задержаны несколько человек.
Вспышка заражения ботулизмом в России
Вспышка ботулизма произошла в нескольких регионах России после употребления гражданами готовой еды из доставки. Первые случаи заболевания зарегистрировали в Москве, где люди подхватили инфекцию от продукции компании «Кухня на районе». После случаи выявили в Московской области, Нижнем Новгороде и Казани.
Часть пациентов находились в тяжелом состоянии, некоторых пришлось подключить к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Задержаны генеральный директор сервиса доставки Антон Лозин, руководитель отдела качества Елена Машкова и руководитель компании-производителя фасоли «Савон-К» Владимир Шин. Уголовное дело передано в Главное следственное управление для дальнейшего расследования.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в России создают вакцину от ботулизма.