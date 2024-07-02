Фото: Instagram* / nadihope_mamaeva_

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Супруги устроили необычное гендер-пати.

Футболист Павел Мамаев и его супруга Надежда Санько сняли видео, в котором должны были огласить пол своего будущего ребенка. Поклонникам было очень интересно, кто все-таки родится у пары. Однако ролик оказался розыгрышем и высмеиванием модного тренда — гендер-пати. Видео опубликовала супруга футболиста в своем личном блоге.

Жена спортсмена проколола черный шар, но он оказался пустым. Она сделала удивленное лицо и показала одну интересную записку.

«Мы узнаем пол в день рождения ребенка», — написала она.

Семья Мамаевых разыграла своих подписчиков. Instagram* mamaeva_nadihope

Поклонники звезд оказались «обмануты», но у Санько с самого начала беременности не было желания узнавать пол будущего ребенка. Для нее главное, чтобы дети были здоровы, и неважно, какого пола они будут. При этом футболист прежде признавался, что хочет еще сына.

Подписчики пары не узнали, кто у них будет, но этот пранк не остановил их от того, чтобы строить свои догадки.

«Конечно, девочка-принцесса папы»;

«Мне кажется, будет мальчик, но даже если будет девочка, кто мешает после нее еще раз родить мальчика? Тем более, что вы дом строите»;

«У меня чуть ли от ожидания сердце не выпрыгнуло. Так надеялась на девочку», — написали подписчики.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Мария Погребняк ждет четвертого ребенка.

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