Настоящее пекло: москвичей ждет мучительная жара днем 2 июля

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Konstantin Kokoshkin

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Столбик термометра может подняться до отметки +34 градусов.

Переменная облачность, отсутствие осадков и жара до +34 градусов. Такая погода ожидает москвичей и гостей столицы днем 2 июля. Соответствующей прогноз появился на сайте Гидрометцентра.

Специалисты Гидрометцентра успокаивают, что ночью будет попрохладнее, но даже обещанные ими +19 градусов на столбиках термометров — все равно рекордно высокая температура.

Московская область, отмечают эксперты, может столкнуться с еще более сильной жарой. Температура будет варьироваться от +31 до +36. Однако ночью ожидается до +16 градусов.

Столицу ждет юго-западный ветер, который будет двигаться со скоростью пять-десять метров в секунду. Атмосферное давление составит 740-741 миллиметров ртутного столба.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как защитить квартиру от жары. Например, решить проблему с перегревом квартиры помогут светоотражающая пленка на окнах или обычные шторы. Оптимальная же температура в помещении должна варьироваться от 20 до 22 градусов тепла.