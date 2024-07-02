«Прекратите уже»: Навка и Авербух отреагировали на планы Загитовой создать свое ледовое шоу

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев

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Премьера проекта состоится в конце августа.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова недавно поделилась очень важным событием своей жизни. Фигуристка поставила первое собственное ледовое шоу. Его премьера состоится в конце августа в Казани.

Успешные продюсеры ледовых проектов и заслуженные мастера спорта России Татьяна Навка и Илья Авербух сообщили изданию Sport24, что думают о планах Загитовой.

«Прекрасно отношусь к тому, что у Алины Загитовой будет ледовое шоу. Почему бы и нет? Не знаю, в какой роли она будет выступать в шоу: продюсер или режиссер. Но главное, если человек любит профессию и отдается на все 100%, то ничего плохого в таких начинаниях нет. Считаю, каждый человек должен попробовать то, что ему хочется. У Алины нет никаких препятствий — вся жизнь впереди», — сообщила Навка.

Авербух тоже не стал критиковать олимпийскую чемпионку и попросил хейтеров вести себя спокойнее.

«Прекратите уже, не трогайте Алину. Презентовала и презентовала. Хорошо, посмотрим. Удачи Алине», — сказал Авербух.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алина Загитова рассказала о своем жизненном кредо.