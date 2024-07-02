Взяли под контроль: российские бойцы заняли село Спорное под Донецком

Фото, видео: Полегенько Александр / ТАСС; 5-tv.ru

Освобождение этого населенного пункта откроет путь к Северску.

Свои позиции украинские боевики теряют и в ДНР. Так, все передвижения националистов в районе села Спорное находятся под контролем. Точность координат для нанесения ударов по противнику сообщают наши разведчики. Взятие населенного пункта открывает для наших бойцов путь к Северску, а затем к Славянску и Краматорску. С передовой — репортаж корреспондента «Известий» Дениса Кулаги.

Окрестности Спорного на северском направлении считаются одной из самых опасных точек — попасть сюда теперь можно только на транспорте в сумерках.

Противник использует все средства, чтобы замедлить наступление, — выжигает землю. Ответ приходит из командного пункта. По скоплению сил противника бьют термобарическими снарядами.

После быстрой корректировки крупную площадь накрывает расчет «Солнцепека». Уже с рассветом подключается не артиллерия, а операторы FPV-дронов со своими точными и колющими ударами. Таких ударов наносят с десяток по самым крупным опорным пунктам в Спорном.

Враг понимает, что так теперь выглядит аналог артподготовки. ВСУ подтягивают к Спорному резервы, но это не остается незаметным для наших разведчиков.

В таких случаях в бой выступают реактивщики седьмой бригады и полным пакетом выставляют настоящий огневой заслон перед противником. Это тот случай, когда одного «Града» недостаточно, — враг отступать не собирается. Начальник артиллерии решает пойти на риск — выводит к огневой сразу три машины.

Российская пехота выводит поселок Спорное из серой зоны и заявляет о контроле ключевых участков населенного пункта. Вчерашние шахтеры пишут новую историю Донбасса.

«Сложно, но полегче, чем в шахте. Машина простенькая, все по стариночке, ничего сложного нет: кнопочки, педальки, все нормально», — поделился один из российских военнослужащих.

Все, чем может сейчас отвечать противник, — удары дронами, но здесь к этому готовы.

Неприятный нюанс работы на данной территории. Получается — на небе ни облачка, сухо, светло, но с другой стороны — это идеальные условия для врага, чтобы следить за любым перемещением наших войск. Поэтому по любому поводу, только появляется в небе беспилотник, тут же ищем укрытие, которое, очевидно, не супернадежное, но других нет.

Параллельно российские войска заняли ключевые опорные пункты в Новоалександровке и Раздоловке. Основной удар теперь направлен в сторону Верхнекаменского и Звановки, чтобы окружить Северск сразу с нескольких направлений.