Сериал «Слово пацана» получил спецприз кинопремии «Ника»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Награду проекту вручил актер Леонид Каневский.

Нашумевший сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» удостоили специального приза на церемонии вручения кинопремии «Ника» «За творческие достижения в искусстве телевизионного кинематографа». Мероприятие состоялось в театре «Маска».

«С чистой совестью вручаю вам этот замечательный приз», — сказал известный советский и российский актер Леонид Каневский, передавший команде проекта почетную награду.

При этом режиссер сериала Жора Крыжовников рассказал, что вдохновлялся при создании картины фильмами, которые в 1988–1989 годах номинировались на премию.

«Мы пересматривали, чтобы узнать лучше то время. Мы пытались забраться на плечи тех, кто до нас получал эту премию», — рассказал он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сценарная мастерская режиссера Жоры Крыжовникова ищет талантливых студентов. На тот момент в группе было вакантно лишь 20 мест — попасть могли лишь самые одаренные, по мнению кинодеятеля ученики.