В Петербурге во время урагана погибла женщина

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Причиной трагедии стало упавшее дерево.

Жертвой урагана в Петербурге стала женщина, на которую упало дерево. Об этом сообщили в МЧС.

Уточняется, что трагедия произошла на проспекте Юрия Гагарина. Кроме погибшей, травмы получили еще одна петербурженка и ребенок, повреждены десять легковых автомобилей.

Также сообщается о падении башенного крана на стройплощадке на проспекте Большевиков.

По данным ведомства, за время урагана бригады спасателей 71 раз выезжали на вызовы. В 67 случаях была угроза или последствия падения деревьев, в четырех обрушились металлические конструкции.

Ранее синоптики предупреждали, что в понедельник, 1 июля, 30-градусная жара в Петербурге сменится ливнями, грозами и шквалистым ветром.

Губернатор Александр Беглов призвал горожан по возможности оставаться дома и сообщил об усиленном режиме работы городских служб.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что обрушившийся на Москву ураган «Эдгар» унес жизни двух человек, еще 18 жителей столицы серьезно пострадали и были госпитализированы.