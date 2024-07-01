Четыре воздушные цели сбили над Севастополем

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Информация о повреждениях гражданской инфраструктуры уточняется.

В небе над Севастополем уничтожены, по предварительной информации, четыре воздушные цели. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Чиновник уточнил, что объекты были сбиты в небе над акваторией и в районе Балаклавы. При этом осколки упали, в том числе, в прибрежной зоне.

Информация о повреждениях гражданской инфраструктуры уточняется, ситуацию контролируют экстренные службы, добавил Развожаев.

Ранее в этот день российские военные показали внутреннее устройство ракет ATACMS, с помощью которых был прежде атакован Севастополь. Специалисты указали на систему наведения и GPS антенну, благодаря которым ракета удерживается на баллистической траектории. Отмечается, что анализировать работу систем ракеты и корректировать ее курс можно на протяжении всего полета.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что средства ПВО уничтожили за ночь 36 украинских беспилотников над регионами России.