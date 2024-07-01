Фото, видео: www.globallookpress.com / imago stock&people, via www.imag; 5-tv.ru

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Парламентарий подчеркнул, что информировать людей — это обязанность журналистов.

Депутат регионального парламента Берлина от «Альтернативы для Германии» (АдГ) Гуннар Линдеманн поддержал «Известия» после отказа НАТО аккредитовать издание на саммит. Подробности смотрите в эксклюзивном видео 5-tv.ru

Политика серьезно возмутил запрет на присутствие журналистов на собрания альянса по случаю юбилея.

«Это скандал, что НАТО запретило международным журналистам, в частности от „Известий“ из России, участвовать в саммите НАТО, выполнять свою журналистскую работу и освещать этот саммит. К чему приведет эта эскалация в будущем? Что эта эскалация должна принести в будущее Европы?» — задался он вопросом.

Линдеманн отметил, что Европе следует прекратить дискредитировать Россию для наступления желанного мира. Он подчеркнул, что освещать события — прямая задача журналистов, которой их нельзя лишать.

Политик выразил свое сожаление и призвал представителей Европы одуматься.

Ранее 5-tv.ru сообщил причину отказа «Известиям» в присутствии на саммите НАТО.